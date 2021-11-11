İsrail’den dünyada bir ilk… Corona tatbikatı yapacaklar

İsrail, corona virüsünde yeni ve daha ölümcül dalgalara karşı hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk Covid tatbikatını gerçekleştirecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgını ile mücadelesi dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen İsrail, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

İsrail, corona virüsünde yeni ve daha ölümcül dalgalara karşı hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk Covid tatbikatını gerçekleştirecek. Savaş tatbikatları formatında olan Covid tatbikatını, Kudüs’teki Ulusal Yönetim Merkezi’nde Başbakan Naftali Bennett yönetecek.

Hükümetin ve ulusal ajansların kapasitesinin ‘Omega’ varyantına karşı kapasitesinin sınanacağı belirtilirken, hükümetten yapılan açıklamada ülkede yeni bir varyant tespit edilmediği bilgili paylaşıldı.

‘TÜM SENARYOLARA HAZIR OLMALIYIZ’



Ülkenin dördüncü dalga içinde ve Delta varyantından çıkış sürecinde olduğunu belirten Başbakan Bennett, “Buna karşın corona virüsüyle mücadele devam ediyor. Tatbikatlar yaparak kendimizi sınamaya devam ediyor. Durumu yakından takip etmeli ve tüm senaryolara karşı hazır olmalıyız” dedi.

İsrail’de Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre çarşamba günü 475 yeni vaka kayıtlara geçtiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir İsrail Sağlık Bakanlığı ‘AY.4.2' ile ilgili kötü haberi verdi: Delta varyantından yüzde 15 daha bulaşıcı