İsrail’den ‘Türkiye’de 15 Mossad ajanı yakalandı’ iddiasına yanıt

İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ram Ben-Barak, Türk basınında yer alan 'MİT'ten Mossad ajanlarına operasyon: 15 tutuklama' haberlerinde ismi geçen kişilerle herhangi bir bağlarının olmadığını öne sürdü.

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Türkiye’de, İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüphelinin “uluslararası casusluk” suçundan tutuklanmasına karar verildiği haberleri çıkmıştı. Bu kişilerin edindikleri bilgileri, şebeke aracılığıyla İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’a şifreli olarak ulaştırdığı öne sürülmüştü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ram Ben-Barak, Türk basınında çıkan bu haberlerle ilgili açıklama yaptı. Barak, açıklamasında, Türk basınında yer alan haberlerdeki kişilerin hiçbirinin Mossad ile bağı olmadığını açıkladı.

Daha önce Mossad’ın müdür yardımcılığını da yapan Barak, Türk hükümetini, ‘istihbarat başarılarını göstermeye meraklı olmaları nedeniyle yanlış bilgiler yaymakla’ suçladı. İsrail’de yayınlanan Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Barak, “Yayınlanan isimlerin hiçbiri İsrail için çalışmıyordu.” ifadelerinde bulundu.

Kanal 12’ye verdiği demeçte, “Yayınlanan isimlerin hiçbiri İsrail casusu değildi ve bu nedenle orantılı olarak konulmalı” dedi.

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