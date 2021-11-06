İstanbul seferi yapan uçakta ‘pes’ dedirten göçmen kaçakçılığı yöntemi

Fas havayolu şirketi Air Arabia Maroc'a ait Kazablanka-İstanbul seferini gerçekleştiren uçaktaki bir yolcunun yasa dışı göç amacıyla hasta rolü yaparak uçağa acil iniş yaptırdığı, sağlık ekibinin geldiği sırada hasta yolcu ve yaklaşık 20 Afrikalı yolcunun ülkeye girmek için piste inerek kaçtığı, 6'sının yakalandığı bildirildi.

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İspanya’nın Balear Adaları grubundaki Mallorca’ya dün saat 20.00 civarında Fas havayolu şirketi Air Arabia Maroc’a ait Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçağının, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

PİSTE İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şeker hastalığı nedeniyle bilincini kaybettiği iddia edilen yolcuyu hastaneye götürmek için sağlık ekibinin piste geldiği sırada, hasta olduğunu söyleyen yolcu dahil yaklaşık 20 kişinin piste inerek uçaktan kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

YASA DIŞI GÖÇ

Ancak uçağı acil inişe zorlayan olayın “yasa dışı göç” amacı taşıdığı ortaya çıktı. İspanyol polisi, uçaktan kaçan yolculardan 6’sının yakalandığını, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalıştıklarını belirtti.

Kayıplara karışan diğer kaçak yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden polis, tamamının Afrikalı olduğunu aktardı. Hasta numarası yapan yolcu “yasa dışı göçü teşvik etmek ve havaalanı trafiğini tehlikeye atmak” gerekçeleriyle gözaltına alındı.

ONLARCA UÇAK YÖN DEĞİŞTİRDİ, RÖTAR YAPTI

Havaalanı operatörü Aena, havaalanına gelen 13 uçağın başka yerlere yönlendirildiğini belirtti. Havaalanı, yaklaşık 4 saat kapalı kaldıktan sonra Cuma gece yarısı civarında yeniden açıldı.

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