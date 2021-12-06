İşte Almanya’yı yönetecek 17 kişi

Almanya’da yeni hükümet üyeleri kesinleşti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz’un başbakanlığını yapacağı hükümet, 17 üyeden oluşuyor.

Ali GÜLEN

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Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller tarafından kurulan ve çarşamba günü 4 yıl için güvenoyu alması beklenen hükümette bakanlık dağılımları şöyle oldu;

SPD'YE 8 BAKANLIK

26 Eylül'deki seçimden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti, başbakanlıkla birlikte 8 bakanlık aldı. Buna göre Başbakan Olaf Scholz, Gelişim ve İlerleme Bakanı Svenja Schulze, Devlet Bakanı Wolfgang Schmidt, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve İmar Bakanı Klara Geywitz; Sosyal Demokrat Parti'nin bakanları oldu.

CEM ÖZDEMİR TARIM BAKANI

Yeşiller, hükümette 5 bakanla yer alacak. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi-İklim Bakanı Robert Habeck, Çevre Koruma Bakanı Steffi Lemke, Aile Bakanı Anne Spiegel ve Tarım Bakanı Cem Özdemir. Böylece Alman Hükümeti‘ne ilk kez bir Türk kökenli girmiş oldu.

LİBERALLER GÜVEN VERDİ

Liberal Parti (FDP), yeni hükümette 4 bakanla temsil ediliyor. FDP lideri Christian Lindner, Maliye Bakanı oldu. Bu bakanlık, Alman maliyesinde “statükonun devamı açısından“ önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Marco Buschmann, Adalet Bakanlığı'nı alırken; Bettina Stark- Watzinger Eğitim ve Araştırma, Volker Wissing ise Dijitalleşme- Trafik Bakanlığı'nı aldı.