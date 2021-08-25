İşte ‘Taliban 2.0’: Kadınlar evde kalsın, militanlar onlara zarar vermemek için eğitim görmedi

"20 yıl önceki Taliban değiliz" açıklaması yaparak kendilerine "Taliban 2.0" lakabını kullanan örgüt, dün düzenlenen basın toplantısında, "Kadınların evde kalmalı, en azından şimdilik. Neden mi? Çünkü militanlarımız onlara zarar vermemek için eğitilmedi" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi en çok ülkedeki kadınları etkiledi… Çok sayıda kadın ülkeden kaçmaya çalışırken, endişeyle burka aramak isteyenler fahiş fiyatlarla karşılaştı.

Yıllardır birçok kazanım elde eden Afgan kadınlarının ülkede yaşamaları, “Şeriat çerçevesince” garantiye alınırken henüz bu konunun detayları bilinmiyor. Ülkede bu gelişmeler yaşanırken dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid bir açıklama yaptı. Kadınların sokağa çıkmamasını isteyen Mücahid, uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

“HENÜZ EĞİTİM ALMADILAR”

Taliban sözcüsü Mücahid, “Kadınların evde kalması gerek, en azından şimdilik. Neden mi? Çünkü militanlarımIzdan bazıları henüz kadınlara zarar vermeme konusunda eğitilmedi. Bize yeni katılanların, yeterli eğitim almadığı için kadınlara kötü davranmasından endişe ediyoruz. Allah korusun, güçlerimizin kadınlara zarar verip onları taciz etmesinden endişe ediyoruz” dedi.

Mücahid, “Yeni bir prosedür geliştirene kadar kadınlar evde kalmalı. Maaşları evlerinde ödenecek. Şimdilik ortam normale dönene kadar evde kalmalarını istiyoruz. Şu an askeri bir durum var” ifadesini kullandı.

TALİBAN’IN GEÇMİŞİ PARLAK DEĞİL

Taliban’ın ülkeyi yönettiği 1996-2001 yılları arasında Taliban kadınların evlerinin dışına çıkarak çalışmalarını yasaklamıştı.

Kadınlar bir erkek olmadan evden çıkamıyordu. Okula gidemeyen kadınlar, “ahlak kurallarını” ihlal etmeleri durumunda kamuya açık alanda falakaya yatırılıyordu.

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