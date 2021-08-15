İsveç, Kabil Büyükelçiliği’ni kapatıyor

İsveç radyosu, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ışığında Kabil Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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Taliban’ın Kabil’i adeta kuşatmasının ardından İsveç’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsveç devlet radyosu Swedish Radio, ülkenin Kabil Büyükelçiliği’ndeki bütün çalışanların ve diplomatların tahliye edileceğini duyurdu.

Son haftalarda ABD ve batılı güçlerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte etkisini artıran Taliban, son günlerde birçok büyük kentin ve bölgenin yönetimini ele geçirmişti. Bugün yapılan açıklamalarda ise Taliban’ın Kabil’in etrafını çevrelediği ve farklı bölgelerden şehre giriş yaptığı belirtilmişti.

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