Erdoğan’ın ‘istenmeyen adam’ talimatı sonrası İsveç ve Norveç’ten ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdim" ifadelerinin ardından, büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edilecek olan ülkeler arasında bulunan İsveç ve Norveç'ten açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçi için “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, ‘bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz’ dedim” ifadelerini kullanmıştı.

İSVEÇ VE NORVEÇ’TEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, büyükelçileri ‘istenmeyen adam’ ilan edilecek olan İsveç ve Norveç’ten ilk açıklama geldi. Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, “Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı” dedi.

Euronews’te yer alan habere göre, Maseide, Ankara’nın Avrupa İnsan Hakları Konsvansiyonu’na bağlı kalma taahhüdünde bulunan bir ülke olduğunu ve ülkesinin Türkiye’ye demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.

“Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.”

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “büyükelçilerin uyarıldığı” belirtilmişti.

21 Ekim'de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

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