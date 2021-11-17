İsviçre, Temmuz 2022’den itibaren eşcinsel evliliklere izin verecek

Hükümet çarşamba günü yaptığı açıklamada, eşcinsel çiftlerin gelecek yıl 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre'de evlenebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Seçmenler, “Herkes için Evlilik” girişimini yaklaşık üçte iki çoğunlukla onayladı ve İsviçre’yi Batı Avrupa’da eşcinsel evliliği yasallaştıran son ülkelerden biri haline getirdi.

İki aşamalı bir süreçte yurt dışında evlenen eşcinsel çiftlerin statüleri ocak ayının başından itibaren tanınacak. Çiftler daha önce İsviçre’de kayıtlı olarak görülüyordu.

Yeni yasa altı ay sonra yürürlüğe girecek, bu da çiftlerin 1 Temmuz 2022’den itibaren evlenmelerine izin verileceği anlamına geliyor. Yasanın ilk yıl yürürlüğe girmesiyle beraber birkaç yüz kişinin yararlanması bekleniyor.

“Herkes için Evlilik” kampanyasının eş başkanı Maria von Kaenel çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Oylamanın sonucundan gerçekten mutluyuz. 30 yıldır evlilik eşitliği için savaşıyoruz ve referandum sonucu tarihi bir andı” dedi.

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