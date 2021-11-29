İsviçre’de referandumdan Covid-19 önlemlerine destek çıktı

İsviçre'de halk hükümetin Covid-19 önlemlerini dün oyladı. Yapılan referandumun ilk sonuçlarına göre halkın yüzde 60'tan fazlası hükümetin Covid-19 önlemlerini desteklediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’de dün halk sandığa gitti… Hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerinin ve yasaklarının bireysel özgürlüğe zarar verip vermediğinin sorgulandığı oylamada halk, Covid-19 önlemlerine destek verdi.

Oylama sonuçlarına göre halkın yüzde 62.01’i hükümetin Covid-19 önlemlerine destek verdi. Batı Avrupa’nın en düşük aşılama oranlarına sahip olan ülkede hükümetin Covid-19 aşı kartı uygulamasına da destek sonucu çıktı.

Bireysel özgürlük ve doğrudan demokrasi sistemine zarar vermemek için salgının başladığı günden beri İsviçre hükümeti corona virüsü önlemlerini alırken dengeli bir politika izlemiş ve komşu ülkelere göre daha gevşek yasaklar getirmişti.

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