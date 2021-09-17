İsviçre’den turistler için yeni Covid-19 kararları

İsviçre, corona virüsü salgını dolayısıyla ülkeye giriş yapanlar için yeni kurallar getirme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir corona virüsü salgını dalgasını engellemek isteyen İsviçre, ülkeye giriş yapanlar için yeni zorunluluklar getirildiğini duyurdu.

Bugün hükümet tarafından yapılan ve pazartesi günü uygulanmaya başlayacak yeni kurallar doğrultusunda, aşı olmayan kişilerden veya Covid-19’u atlatmış kişilerden negatif test talep edilecek.

Açıklamada, “Federal Konsey, Ekim ayındaki iki haftalık tatil sonrası ülkeye döneceklerin sebep olabileceği enfeksiyon riskini azaltmak için bu önlemi aldı” denildi. Öte yandan aşı olup olmamasına bakılmaksızın ülkeye giriş yapan herkesin bir form doldurması istenirken, ülkeye giriş yapanların 4 ile 7 gün sonra tekrar test olması istendi.

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