İtalya tarihindeki en büyük ikinci mafya davasında ilk karar verildi

İtalya tarihindeki en büyük ikinci mafya davasında ilk karar açıklandı. Ülkenin en güçlü mafya yapılanması olarak nitelendirilen Ndrangheta örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 70 kişiye 10 ay ile 20 yıl arası hapis cezası verildi.

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İtalya tarihindeki en büyük ikinci mafya davasında ilk karar çıktı. Ülkenin en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen Ndrangheta örgütünün, 355 üyesinin yargılandığı davada dün verilen karar ile hızlı yargılama yolunu seçen 91 sanıktan 70'i 10 ay ile 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılırken, 21 sanık ise beraat etti. Hızlı yargılama ile ceza indirim alan 91 sanığın cezaları, 3'te 1 oranında düşürülecek. Yargıçlar, 6 sanığa savcıların talep ettiği en yüksek ceza olan 20 yıl hapis cezası verdi.

Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde kurulan özel bir mahkemede görülen davada, Avrupa’nın en büyük organize suç örgütü olarak kabul edilen Ndrangheta’ya üye olmak suçlamasıyla 355 kişi, adam kaçırma, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma, örgüt üyeliği ve yardım ve yataklık suçlarıyla yargılanıyor.

AVRUPA’DAKİ KOKAİN TİCARETİNİN YÜZDE 80’İNİ KONTROL EDİYOR İDDİASI

Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Ndrangheta’ya Aralık 2019’da İtalya, Almanya, Bulgaristan ve İsviçre’de yapılan operasyonlarda 330 kişi tutuklanmış, 416 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. Ndrangheta'nın Avrupa'daki kokain ticaretinin yüzde 80'inini kontrol ettiğine inanılıyor.

Ndrangheta’ya üyelerinin yargılandığı “Rinascita-Scott” isimli dava, 1986 ve1987 yıllarında 475 kişinin yargılandığı Cosa Nostra mafyası davasından sonra ülkede yapılan en büyük ikinci mafya davası olarak biliniyor.