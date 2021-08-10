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İtalya’da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 406 bin 241’e ulaştı.

SOZCU.COM.TR
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İtalya’da son 24 saatte 5 bin 636 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 766 corona virüsü testi yapıldığı ve 5 bin 636 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 406 bin 241'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 273'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 125 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 116 bin 323 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1 kişi azalarak 322'ye geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 72 milyon 328 bin 955 Covid-19 aşısı uygulanırken, 34 milyon 812 bin 485 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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