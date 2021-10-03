İtalya’da tarihi köprüde yangın çıktı

İtalya’nın başkenti Roma’daki Tiber Nehri üzerindeki tarihi Demir Köprü yangın nedeniyle hasar gördü.

Sozcu.com.tr

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İtalya'nın başkenti Roma'da dün gece saatlerinde Tiber Nehri üzerinde yer alan 19. yüzyıldan kalma tarihi Demir Köprü'de yangın çıktı. Yerel medya, yangının köprünün altındaki bir barakada kısa devre nedeniyle çıktığını belirtirken, itfaiye ekipleri ise yangının hasarlı bir gaz borusundan kaynaklandığı ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Alevler gece karanlığında gökyüzünü aydınlatırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangında yaralanan olmadığı belirtildi. Köprünün çevresindeki bölgelerde yangın nedeniyle saatlerce elektrik kesintisi yaşandı. Karayolu trafiği için kullanılan köprü, yangının ardından trafiğe kapatıldı.

1863 yılında inşa edilen ve resmi adı Ponte dell’ Industria (Endüstri Köprüsü) olan yapı yoğun nüfuslu Ostiense ve Portuense semtlerini birbirine bağlıyor. Romalılar 131 metre uzunluğundaki köprüyü diğer taş köprülerin aksine demirden yapılması nedeniyle Demir Köprü olarak isimlendiriyor.

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