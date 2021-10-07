İtalyan diktatör Mussolini’nin torunundan seçim zaferi

İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Rachele Mussolini, Roma belediye meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan aday oldu.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan belediye meclisi seçimleri, aday olan isimlerle uluslararası medyanın da yakın takibinde.

Seçimde aday olan isimlerden biri, İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin torunu Rachele Mussolini idi. The Times’ın haberine göre Mussolini, seçim sonuçlarında büyük başarı kazandı.

‘YAPABİLECEKLERİM İÇİN OY VERDİLER’



Giorgia Meloni’nin başında bulunduğu aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nden aday olan 47 yaşındaki Mussolini, 8 bin oy alarak tüm adayları geride bıraktı. La Repubblica gazetesine konuşan Mussolini, başarısının sırrının isminden gelmediğini öne sürdü. Mussolini, “Bana Roma şehrine yapabileceğim hizmetler için oy verdiler” dedi.

Rachele Mussolini’nin babası Romano, Benito Mussolini’nin faşist rejimini reddederek caz piyanisti olarak ünlenmişti.