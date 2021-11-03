Japonya Başbakanı: İngiltere ile iş birliği yapacağız

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'a ülkesinin sıfır karbon salınımı hedefini gerçekleştirmek için İngiltere ile iş birliği içinde çalışacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida COP26 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere gittiği İskoçya’nın Glasgow şehrinde İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Ekim ayında başbakanlık koltuğunu devralmasından bu yana yaptığı ilk yurtdışı gezisi kapsamında gerçekleşen görüşmede Kishida’nın, ülkesinin sıfır karbon salınımı hedefi doğrultusunda Johnson ile birlikte çalışma niyetini dile getirdiği bildirildi.

Japonya ve İngiltere arasındaki ilişkilerin hiç bu kadar güçlü olmadığını kaydeden Kishida’nın, Japonya’nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için mevkidaşından destek istediği öğrenildi.

JOHNSON’DAN TEBRİK

İngiltere Başkanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada ise Johnson’un, Kishida’yı başbakanlık görevinden ötürü tebrik ettiği kaydedildi. İki ülkenin ortak öncelikleri üzerinde iş birliği içinde çalışma umudunu yineleyen Johnson’un Japonya'nın sıfır karbon salınımı hedefini de memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

İkilinin dış politika ve güvenlik konularını ele aldıklarının belirtildiği açıklamada, Johnson ve Kishida’nın savunma işbirliği ile ticaret ve yatırım ortaklığını geliştirme konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.

YÜZDE 46 AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Kishida, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Japonya’da geçen Pazar günü gerçekleştirilen seçimden zaferle çıkmasının ardından dünya liderlerini bir araya getiren COP26 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere Glasgow’a gitmişti. Kishida burada yaptığı konuşmada ülkesinin 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefine ulaşma ve 2030 mali yılında 2013 mali yılı seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını yüzde 46 azaltma hedefini yinelemişti.

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