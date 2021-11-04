Japonya Başbakanı Kishida’ya çift görev: Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni kabine kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevini de üstleneceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonya’da geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimi Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) kazanmasının ardından hükümette görev değişimi yaşandı.

Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi iktidardaki LDP’nin genel sekreteri olarak atama kararı alan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı açıklamada boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğunu bu ay yeni kabine kuruluncaya kadar kendisinin devralacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel seçimin galibi bir kez daha LDP olmuştu.

BAKANLAR YERİNİ KORUYACAK



LDP Genel Başkanı Kishida’nın önümüzdeki çarşamba gerçekleştirilecek Meclis oturumunda yeniden başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı hafta içinde yeni kabineyi oluşturacak olan Kishida’nın başbakanlık koltuğunu seçimden hemen önce devraldığı için bakanların neredeyse tümünün mevcut pozisyonlarını koruması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Japonya Başbakanı: İngiltere ile iş birliği yapacağız