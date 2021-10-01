Japonya Prensesi evleniyor! Kraliyet ünvanlarından vazgeçecek

Japon Prenses Mako ve 'halktan' nişanlısı Kei Komuro, 26 Ekim'de evleneceklerini duyurdu. Yıllardır beklenen ama bir tülü gerçekleşmeyen evlilik nedeniyle Mako, tüm kraliyet haklarından feragat edecek.

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2018 yılından beri evleneceği konuşulan Japon Prenses Mako ile Kei Komuro’nun 26 Ekim’de evleneceği açıklandı. Müstakbel eşinin ailesinde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bir türlü gerçekleşemeyen düğünün Ekim ayında gerçekleşeceği duyuruldu.

Prenses Mako, ‘halktan biri’ olan sevgilisi Kei Komuro ile evlendiği an tüm kraliyet ünvanlarından vazgeçecek. Çiftin evlendikten sonra damat Komuro’nun avukat olarak çalıştığı ABD’de yaşaması bekleniyor. Prensesin, kraliyetten koparak yeni hayatına başlaması için alması beklenen 1 milyon dolardan fazla toplu ödemeden vazgeçeceği bildiriliyor.

Prenses Mako ve Komuro, 2012 yılında Tokyo’daki Uluslararası Hıristiyan Üniversitesi’nde tanıştı ve çift o yıldan beri birlikte.

Japonya’nın imparatorluk yasası gereği tahtı yalnızca erkek varislerin devralmasına izin veriliyor. Ancak ailenin bekar prensesleri sıradan insanlarla evlenirse, kraliyet statülerini de kaybediyor.