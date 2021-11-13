Japonya prensesi evliliğiyle yine gündemde: Damat Komuro annesinin skandala yol açan borcunu kapattı

Aşkı için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako'nun eşi Kei Komuro, annesinin eski nişanlısından aldığı ve geri ödemediği borcu kapattı. Söz konusu borç krizinin çiftin evliliğinin 3 yıl gecikmesine neden olduğu belirtilmişti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz ay Kei Komuro ile dünya evine girerek imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako’nun kamuoyunun yakından takip ettiği evliliği gündemden düşmüyor.

Komuro'nun annesinin, oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin doları geri ödemeyi reddettiği yönündeki haberler nedeniyle 3 yıl gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtilen evliliğin ardından borç kapatıldı.

Annesinin eski nişanlısı ile Tokyo’da bir araya gelen Komuro’nun uzlaşma ödemesi yapma karşılığında borç sorununu çözüme kavuşturdu öğrenildi. Taraflar arasında uzlaşma sözleşmesi imzalanırken, Komuro’nun annesinin eski nişanlısının bundan sonra herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

ABD’YE TAŞINIYORLAR



Yaklaşık 3 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz ay dünya evine giren çiftin hayatlarına ABD’de devam edeceği öğrenilirken, Komuro’nun adının New York Barosu’nun avukatlık sınavını kazananlar listesinde yer almaması Japon kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Çiftin yarın Japonya'dan ayrılarak New York'ta yeni hayatlarına başlaması bekleniyor.

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