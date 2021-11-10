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Japonya’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Japonya’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ryukyu Adaları’nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirilerek, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.

EMSC, depremin merkez üssünün Okinawa eyaletinde yer alan Naha kentinin yaklaşık 312 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

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