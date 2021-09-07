Japonya’da Başbakan adayı Kishida’dan 273 milyar dolarlık destek çağrısı

Japonya'da gelecek seçimlerde güçlü bir Başbakan adayı olması beklenen eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida corona virüsünün neden olduğu ekonomik tahribatın giderilmesi için 30 trilyon yenlik (273 milyar dolar) bir ekonomik destek paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Başbakan Yoshihide Suga’nın parti başkanlığı görevi bırakmasının ardından Japonya’da Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) 29 Eylül’de yapılacak parti başkanlığı seçimine birçok siyasetçinin adaylığını koyması bekleniyor.

64 yaşındaki Kishida kadar adaylığını resmi olarak açıklayan tek siyasetçi oldu. Kishida, Diamond dergisine yaptığı açıklamada Başbakan koltuğuna oturması halinde Japonya Merkez Bankası’ndan (BoJ) %2’lik enflasyon hedefini korunmasını ve büyük ölçekli bir ekonomiyi destekleme paketi hazırlayacağını söyledi.

SALGINDAN KORUMAK İÇİN



Japonya ekonomisi uzun süredir sıfıra yakın enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşıyor. BoJ’nin enflasyon hedefinin gerçek dışı olduğu eleştirilerine yönelik Kishida, “Enflasyon hedefine şu anda dokunamayız. Bu hedefi kaldırmak piyasalara yanlış bir mesaj verebilir” dedi.

Kishida, “İnsanları salgından korumak için ekonomiyi büyük çaplı parasal genişleme ve ekonomik destek paketi ile desteklememiz gerekiyor” dedi.