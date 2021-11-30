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Japonya’da ilk Omicron varyantı bulundu

Japonya'da ilk Omicron varyantı bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:56 - 30 Kasım 2021 Güncellenme:
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Japonya’da ilk Omicron varyantı bulundu

Japonya’da ilk Omicron varyantı tespit edildi.

Kyodo haber ajansı bugün hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde ülkedeki ilk Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Salı günü yabancı turistlerin ülkeye girişini durduran Japonya’da sıkı önlemlere rağmen Omicron bulundu.

Pazartesi günü Sağlık Bakanı Shigeyuki Goto, Namibya’dan gelen bir yolcunun havalimanında yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş fakat varyantın detayı ile ilgili bilgi vermemişti.

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