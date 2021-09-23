Johnson’dan küresel iklim krizi uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliğine dikkat çekerek, "Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Başbakan Johnson, insanlığın dünyaya yıkım getirdiğine dikkat çekti ve dünyanın zarar verilemez bir oyuncak olmadığının altını çizdi.

Johnson, “Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. İki aydan kısa bir süre içinde, 40 günden biraz fazla bir süre içinde, öğrenip olgunlaşabildiğimizi ve nihayet sadece gezegenimize değil kendimize verdiğimiz yıkımın sorumluluğunu üstlenebildiğimizi göstermeliyiz. İnsanlığın büyüme zamanıdır. Bilim insanlarının uyarılarına kulak vermemizin zamanı geldi. Dünya zarar görmez bir oyuncak değildir” dedi.

ZAMANIMIZ OLDUKÇA KISA

Johnson, COP26 Zirvesinin iklim değişikliğine yönelik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu nedenle COP26 Zirvesi insanlık için bir dönüm noktasıdır. Olgunluğa, harekete geçecek bilgeliğe sahip olduğumuzu göstermeliyiz. Bunu da yapabiliriz. Yeşil sanayi devrimi için araçlara sahibiz. Ama zamanımız oldukça kısa” dedi.

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