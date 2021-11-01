Joker kılığındaki saldırgan Tokyo treninde dehşet saçtı

Çizgi roman karakteri Joker gibi giyinmiş bir adam hareket halindeki Tokyo treninde insanları rastgele bıçaklayıp bir vagonu ateşe verdi. Olay sırasında 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Kendisini Kyota Hattori olarak tanıtan 24 yaşındaki saldırgan, cinayete teşebbüs şüphesiyle polis tarafından kısa sürede tutuklandı. Japon medyasına göre, dedektiflere ağustos ayında başka bir Tokyo trenine yapılan saldırıyı kopyaladığını ve cinayetten idam edilmek istediği için bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırganın, çizgi karakter Joker gibi renkli takım elbise giymesi dikkat çekti.

Görgü tanıkları tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, trenin dar kısmında panik içinde kaçan ve bir istasyonda durduğunda pencerelerde sıkışan yolcular görüldü.

Görgü tanıkları, akşam saat 8 civarında dünyanın en işlek tren istasyonu olan Shinjuku’a gitmek üzere giden Keio ekspres hattında birinin 30 cm’lik bir bıçak sallamaya başladığını söyledi. Joker kılığındaki saldırgan, hastanede bilincinin kapalı olduğu ve durumunun kritik olduğu bildirilen 70’li yaşlarındaki bir adamı göğsünden bıçakladı.

Daha sonra plastik bir şişeden tren koltuklarına yanıcı bir sıvı dökerek ateşe verdi.

İDAM EDİLMEK İÇİN SALDIRMIŞ

Tren, Kokuryo istasyonunda acil bir şekilde durdu. Bir yolcu, öleceğini düşünerek annesine veda etmek için mesaj attığını anlattı.

Kimlik belgesi taşımayan Hattori hakkında çok az şey biliniyor. Japon medyasına göre, polise insanları öldürmek ve ölüm cezasına çarptırılmak istediğini söyledi. Hattori’nin iki veya daha fazla kişiyi öldürürse idam edileceğini düşündüğü belirtildi.

Tokyo’daki büyük ölçekli Cadılar Bayramı etkinlikleri, corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edildi; ancak olay, bazı kişilerin kostümlü olarak şehirde dolaştığı sırada meydana geldi.

22 yaşındaki bir adam Yomiuri gazetesine verdiği demeçte, “İnsanlar arkadaki vagonlardan trene koştular. Halloween ile ilgili bir şey olabileceğini düşündük, ama sonra bir adam uzun bir bıçağı sallayarak yavaşça bize doğru yürüdü. Biraz koştum ama sonra koltuğa oturup adamın geçmesini bekledim. Bıçağın üzerinde kan vardı. Hâlâ yaşıyor olmam bir mucize. Çok korkmuştum.”

Başka bir kadın, “Yüzünde hiç ifade yoktu ve bu bizi çok korkuttu” dedi.

SON AYLARDA SALDIRILAR ARTTI

Japonya’da şiddet içeren suç oranları düşük, ancak son birkaç ayda trenlerde olayları yaşanıyor. Ağustos ayında gerçekleşen olayda da 36 yaşındaki Yusuke Tsushima, polise reddedilmenin ardından acı çektiğini söyledi: “Mutlu görünen çiftleri ve kadınları öldürmeye geldim. Son altı yıldır mutlu görünen kadınları öldürmek istiyordum.”

Aynı ay başka bir istasyonda orta yaşlı bir adam, iki yabancının yüzüne asit attı ve ciddi olmasa da onları yaraladı.

Japonya’nın en kötü terör eylemi, 1995 yılında Tokyo metrosunda, apokaliptik dini tarikat üyeleri Aum Shinri Kyo’nun ev yapımı sarin sinir gazı salarak 14 kişiyi öldürüp 6000 kişiyi de hasta etmesiyle meydana gelmişti.

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