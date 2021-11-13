Julian Assange’a cezaevinde evlenmesi için izni verildi

İngiliz yetkililer, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a avukatı Stella Moris ile hapiste evlenebilmesi için izin verildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Julian Assange, casusluk suçlamaları nedeniyle ABD iadesini istiyor. 2019’dan beri de Londra’nın yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi’nde tutuluyor. Ayrıca Assange hakkındaki cinsel suç iddiaları nedeniyle de İsveç’e iadesi isteniyor.

Assange, suçlamalar gölgesinde hapishanede kalırken birlikte olduğu avukatı Stella Moris ile evlenmesine izin verildi. Güney Afrika doğumlu bir avukat olan Assange ve Moris’in 4 ve 2 yaşlarında iki küçük oğulları var.

Moris, kararla ilgili “Umarım evliliğimize daha fazla müdahale olmaz” dedi. Düğün için henüz bir tarih belirlenmedi.

Ocak ayında bir yargıç, ABD’nin Assange’ı iade etme talebini reddetti, ancak bir üst mahkeme ABD hükümetinin temyizini değerlendirirken Assange cezaevinde kaldı. Assange ve Moris ilişkilerini Nisan 2020’de kamuoyuna açıklamış ve evlilik izni için cezaevi yetkililerine başvurmuştu.

ABD savcıları, WikiLeaks’in on yıl önce sızdırılmış binlerce askeri ve diplomatik belgeyi yayınlaması nedeniyle Assange’ı 17 casuslukla suçladı.

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