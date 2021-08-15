Kabil Büyükelçiliği’nden Afganistan’daki Türklere çağrı: İvedikle temasa geçin

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e doğru ilerleyişi hızla devam ederken Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden kritik bir duyuru geldi.

SOZCU.COM.TR

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ABD ve batılı güçlerin bölgeden ayrılmaya başlamasıyla birlikte bölgede etkisini artıran Taliban’ın Kabil’e doğru hızla ilerlemesi üzerine Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nden kritik bir duyuru geldi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ülke genelinde çatışmaların korkutucu boyuta geldiği hatırlatılarak bölgedeki Türk vatandaşlarına çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Ülkenin büyük bir kısmındaki olumsuz güvenlik durumu ışığında, Afganistan’daki veya Afganistan’a seyahat eden vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimizle/Başkonsolosluklarımızla aşağıdaki numaralardan ivedilikle temasa geçerek irtibat bilgilerini aktarmaları önem arz etmektedir” denildi.



Öte yandan aynı açıklamada, büyükelçilik ile birlikte Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Herat Başkonsolosluğu ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin de telefon numaraları paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, “Vatandaşlarımızın, çatışmaların yer aldığı bölgelerden uzak duracak şekilde gerekli tertibatı almaları önemle tavsiye olunur” ifadesi kullanıldı.

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