Kabileler arasında çatışma: 48 ölü

Sudan’ın Darfur bölgesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sudan'da kabileler arasında çatışma çıktı. Darfur bölgesinde çıkan çatışmada, en az 48 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Batı Darfur Valisi Khamis Abdallah basına verdiği demeçte, çatışmaların tartışma sonucu cumartesi günü başladığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, çatışmaların dünde devam ettiğini ve 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Bağımsız bir sendika olan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Darfur bölgesinde yer alan Krink'te patlak veren çatışmalarda 48 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

İlginizi Çekebilir Sudan'da binlerce kişi askeri yönetime karşı yürüdü

İlginizi Çekebilir Sudan'daki darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı artıyor