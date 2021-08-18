Kaçak Afgan Cumhurbaşkanı’nın kızının lüks hayatı ortaya çıktı

Afganistan'ın devrik lideri Ashraf Ghani'nin güzel sanatlar mezunu kızı Mariam'ın New York'taki lüks hayatı ortaya çıktı. Birçok sergide yer alan Ghani, Afganistan'dakilere göre oldukça rahat bir hayat yaşıyor.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan’da Taliban’ın, başkent Kabil’i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan’a sığındı. Afganistan’daki kadınlar, Taliban’ın geri dönüşüyle, korku ve kaos ortamı yaşarken, ülkenin sürgündeki Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani’nin kızının New York’taki lüks hayatı ortaya çıktı.

42 yaşındaki bir görsel sanatçı ve film yapımcısı olan Mariam Ghani, Brooklyn’deki çatı katında, bohem bir hayat sürüyor.

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Post, Gani’nin ülkeden kaçmasının ardından kızının izini sürdü ve New York’taki hayatını ortaya çıkardı.

Güzel sanatlar mezunu olan ve sanat çalışmaları New York’taki Guggenheim ve MOMA, Londra’daki Tate Modern dahil olmak üzere dünyanın en büyük galerilerinde yer alan Ghani’nin biyografisinde de “Kültürler arasında büyüdüğüm için, sanatçı olarak bu deneyimlerimi aktarıyorum” ifadeleri yer alıyor.

Gece hayatı ve lüks restoranların ortasında bulunan dairesinden çıkan Ghani, New York Post’un sorularını yanıtlamayı ise reddetti.