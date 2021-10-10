Kaçak içki faciası: 29 insan öldü

Rusya'nın Orenburg bölgesinde, kaçak içki tüketen 29 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde kaçak içki faciası yaşanıyor… Bölgede kaçak içki satın alıp tüketen 29 insanın zehirlenerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bir hafta içinde 29 kişinin öldüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, depolara ve bazı marketlere baskın yaparak kaçak içkilerin ele geçirildiğini belirtti. Yetkililer birçok şişede metanol bulunduğunu açıkladı.

RIA haber ajansı, bu bölgede son bir hafta içidne 54 alkol zehirlenmesi vakasının yaşandığını ve bunların yarısında insanların yaşamını yitirdiğini aktardı.