Kaçakçıların yeni rotası ifşa oldu: Mültecileri ölüme götürüyorlar

İnsan kaçakçılarının, Türkiye üzerinden göçmenleri Avrupa'ya götürmek için yeni rotalar keşfettikleri belirlendi. Yunan medyası, denizdeki ölüm yolculuğuna çıkan her 100 gemiden sadece 15'inin kurtulabildiği belirtiliyor.

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Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler başta Edirne olmak üzere Yunanistan sınırlarından geri püskürtülürken, kaçakçılar da göçmenleri Türkiye’den kaçırmak için yeni rota arayışlarında…

Yunanistan, sınır bölgelerinde göçmen akışını durdurmak için önlemlerini sıkılaştırdığını açıklamıştı. Ancak, kaçakçılar, Yunanistan’ı atlayarak direk İtalya kıyılarına oluşan yeni bir rotayı kullanmaya başladı.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesi, bu yıl göçmenleri taşıyan 100’den fazla geminin tehlikeli bir yolculuğa çıktığını sadece 15’inin nihai varış noktasına ulaşabildiğini söyledi.

Şimdiye kadar ki verilere göre, yıl başından bu yana Türkiye’den doğrudan İtalya’ya deniz yoluyla ulaşmayı başaran göçmen sayısı 7 bini aştı. Kaçakçıların aynı anda yüzlerce taşıma kapasitesine sahip eski kargo gemilerini kullandığı belirtiliyor. Pazar günü de Akdeniz'de Türkiye'den hareket eden bir kuru yük gemisinde bulunan 400 göçmeni kurtarmak için operasyon düzenlenmişti.

Gemi Kos limanına yanaştırılırken, içerisinde 192 Pakistanlı, 112 Afgan, 56 Bangladeşli, beş Mısırlı, dört Lübnanlı, dört Suriyeli ve iki İranlı göçmenin olduğu tespit edildi.

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