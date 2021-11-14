Kaddafi’nin oğlu devlet başkanlığına aday

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı.

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Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için harekete geçti.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlere geri sayım devam ederken, aday isimler de netleşmeye başladı. Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için başvuru yaptı. Libya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Seyfulislam Kaddafi'nin Sebha kentindeki seçim merkezine gelerek başvuru yaptığı kaydedildi.

Libya'da seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin zamanında yapılacağı ifade edildi.

Muammer Kaddafi, 2011 yılında çıkan isyanda linç edilerek öldürülmüştü.

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