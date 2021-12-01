Kadınları kendisiyle seks yapma karşılığında iyileşeceğine ikna eden doktor yakalandı

İtalya'nın Bari kentinde yaşayan bir jinekoloğun, hastalarını kansere sebebiyet veren insan papiloma virüsünü cinsel ilişkiye girerek yok ettiğine inandırarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkarılmıştı. 60 yaşındaki Dr. Giovanni Miniello bir hastasını kandırıp, otele götürdüğü sırada yapılan baskınla tutuklandı.

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Hastalarını ‘cinsel ilişkiye girerek tedavi edeceğini’ söyleyerek kandıran İtalyan Doktor Giovanni Miniello tutuklandı. ‘Dr. Sihirli Flüt' lakaplı İtalyan jinekolog cinsel ilişki yoluyla hastalığını iyileştireceğini iddia ettiği kadınla otel odasında yarı çıplak yakalandı.

60 yaşındaki Dr. Giovanni Miniello, güneydeki Bari kentinde polis tarafından iki kadına cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle tutuklandı. Jinekolog Miniello’nun hastalarına kansere sebebiyet veren insan papiloma virüsü tespit ettiğini ve yalnızca aşılı biriyle cinsel ilişkiye girerse iyileşebileceğini söylediği belirlendi. Kendisinin de aşılı olduğu için cinsel ilişkiye hazır olduğunu söyleyen Miniello hastalarını bu sayede kandırdı.

HASTA TAKLİDİ YAPARAK ORTAYA ÇIKARDI

Haber programı Le Lene bir oyuncu kiralayarak Dr. Miniello'ya hasta gibi gönderdi. Doktor hasta rolündeki kadına da HPV belirtileri taşıdığını ve kendisiyle cinsel ilişkiye girerek iyileştirebileceğini söyledi. Doktorla bir otelde buluşan hasta rolündeki kadına kendisiyle seks yaparak virüsten kurtulabileceği iddiasını yineledi. Hatta Miniello bu iddiayı yinelemekle kalmadı iyileştirdiğini söylediği eski hastaları aramak için telefonunu çıkardı.

Hasta rolündeki kadının test sonuçları ise HPV taşımadığını ortaya çıkardı.

EV HAPSİNE ALINDI

İki ayrı olaydan hakkında suçlama bulunan 60 yaşındaki doktor tutuklandı ve ev hapsine alındı.

Daha önce de Miniello bir otel odasında basılmış. Otel odasında gizli kamerayla çekildiğini bilmeyen doktor penisi hakkında, “Sihirli flüt” ve “Penislerin Aziz Padre Pio'su” yorumunu yaptı. Padre Pio, insanları iyileştirdiğine inanılan 20'nci yüzyılda yaşamış bir din insanı olarak biliniyor.

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