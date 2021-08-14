Kanada, 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek

Kanada, hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak üzere yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilmesinin ardından artan Taliban şiddetine karşı, Afganlar ülkeden kaçmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli bir kısmını ele geçiren Taliban ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüyor.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, düzenlediği basın toplantısında, “Afganistan’daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak” dedi.

Yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceklerini açıklayan, Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.