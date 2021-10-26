Kanada Başbakanı Trudeau, yeni kabinesini açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau kabinede bazı değişikliklere giderek yeni kabinesini açıkladı. Çevreci aktivist olan Steven Guilbeault Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada’da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen erken genel seçimlerin galibi Başbakan Justin Trudeau’nun partisi Liberal Parti olmuştu.

Seçim galibiyetinin ardından Başbakan Trudeau yeni kabinesini açıklayarak, savunma, sağlık ve dışişleri bakanlıkları da dahil olmak üzere kilit noktalara yeni isimler atadı.

Kabinedeki 38 bakanın sadece üçte biri koltuğunu koruyabildi. Yeni kabineye ruh sağlığı, bağımlılık ve konut bakanı da dahil olmak üzere yeni oluşturulan bakanlıklar eklendi.

Son seçimle birlikte 4 kadın bakanın kaybedilmesinin ardından yeni oluşturulan kabinede cinsiyet eşitliği yeniden sağlandı.

Yeni kabinede, Melanie Joly Dışişleri Bakanı, Anita Anand Savunma Bakanı ve çevreci aktivist olan Steven Guilbeault Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

Kanada'da 2015 yılından bu yana iktidarını koruyan Liberal hükümet, yaklaşık bir ay önce gerçekleşen seçimlerin ardından 3 bakanlığı kaybetmiş, parlamentoda 159 sandalyeye gerilemişti.