Kanada üçüncü dalgada mutasyonla boğuşuyor… Hastaların röntgenini paylaştı: Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüsün geçirdiği mutasyon uzmanları endişelendiriyor. Aşıları etkisiz kılmasından dahi endişe edilen mutasyonlara ilişkin son haber Kanada’dan geldi.

Ülkede salgının üçüncü dalgasının etkileri hissedilirken, özellikle İngiliz mutasyonunun gençler arasında hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta sonu 1 milyon vaka sınırını aşan ülkede salgından en çok etkilenen bölgeler Ontario, Quebec ve British Columbia.

Kanada Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Dr. Theresa Tam, söz konusu bölgelerde ek önlemler uygulanmaya başladığını duyurdu. Dr. Tam, tespit edilen vakaların yüzde 64’ünün mutasyon geçirmiş virüs olduğunu, bunlardan yüzde 90’ının da Eylül 2020’de ortaya çıkan İngiliz mutasyonu olduğunu vurguladı.

‘ALARM DURUMUNDAYIZ’



Ontario eyaleti sağlık yetkilileri, yoğun bakımdaki hastaların durumunu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, eyalette yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının yaklaşık yarısının 60 yaş altındaki kişiler olduğunu duyurdu. Eyaletin başkenti Toronto’da görev yapan Dr. Kashif Pirzada, “Burada alarm durumundayız. Daha önceki iki dalgadan çok daha hızlı yayılıyor. Yoğun bakım servisleri 30’lu, 40’lı, 50’li yaşlardaki insanlarla dolu” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ YIKIP GEÇİYOR



Uyarılarını sosyal medyadan da sürdüren Dr. Pirzada, halkı bilinçlendirmek için hastalarının akciğer röntgenini paylaştı. Bir öğretmenin akciğer görüntüsünü paylaşan Dr. Pirzada, “Corona virüsünün mutasyonu genç insanları yıkıp geçiyor. 35 yaşındaki bir öğretmen, hiçbir başka sağlık sorunu yok. Virüsü öğrencisinden kapmış. Yoğun bakım servisimizde. İngiliz mutasyonu” notunu düştü.

TAMAMEN AŞILANAN YÜZDE 1.75



Ontario hükümetinde danışma kurulunda yer alan Adalsteinn Brown aşılama kampanyasında geride kalmalarına dikkat çekerek, “Mutasyon yayıldıkça, corona virüsünün daha hızlı ve daha genç insanları öldürdüğünü göreceksiniz. Şu an önceki döneme göre çok daha hızlı yayılıyor. Üçüncü dalgayı kırabilmek için yeterince hızla aşılama yapamadık” dedi.

Yaklaşık 38 milyon nüfusu bulunan Kanada’da, şimdiye dek nüfusun yalnızca yüzde 1.75’i tamamen aşılanabildi. Hükümet verilerine göre en az bir doz aşı olan kişilerin oranı ise yüzde 11.86’da kaldı.