Haberler - Dünya

Karabağ’da Ermenilerin döşediği mayına basan 1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'ın Ağdam kentinde 1 sivilin dana önceden Ermenilerin yerleştirdiği mayına basması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Karabağ’da Ermenilerin döşediği mayına basan 1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’ın Ağdam kentinin işgalden kurtarılan Tağıbeyli köyünde 1 sivilin Ermenilerin yerleştirdiği mayına basması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada patlamanın 41 yaşındaki Zaur Ağayev tarım faaliyetleriyle uğraşırken meydana geldiği ve patlamanın şiddetiyle Ağayev'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Azerbaycanlı yetkililer, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Paşinyan Azerbaycan'ı suçladı, savunma bakanını görevden aldı İlginizi Çekebilir Paşinyan Azerbaycan'ı suçladı, savunma bakanını görevden aldı Ermenistan ile Azerbaycan arasında ipler gerildi İlginizi Çekebilir Ermenistan ile Azerbaycan arasında ipler gerildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Azerbaycan bombalı saldırı Dağlık Karabağ Ermenistan İçişleri Bakanlığı Reuters saldırı