Karadağ’da taht töreni protestosu: 50 yaralı

Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararının ardından çıkan protestolarda 20’si polis olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Karadağ Metropoliti Joanikije’nin tahta çıkma töreninin ülkenin tarihi başkenti Cetinje’de yapılması protesto edildi. Tahta çıkma törenine karşı çıkan binlerce kişi, kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla Podgorica-Cetinje yolu lastik, konteyner ve taşlarla ulaşıma kapattı.

Yolu açmaya çalışan polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda 20'si polis olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile Karadağ Metropoliti Joanikije’nin ise yoğun güvenlik önlemleri altında törene katılmak üzere helikopterle Cetinje’ye ulaştığı bildirildi.

BAŞBAKAN KRİVOKAPİÇ’DEN TERÖRİZM ÇIKIŞI

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ise yaptığı açıklamada, polise yönelik saldırıları terörizm olarak nitelendirerek, protestolar için Cumhurbaşkanı Milo Dzukanoviç’in Sosyalist Demokrat Partisini suçladı. Törene karşı çıkan Cumhurbaşkanı Dzukanoviç ise polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Karadağ 2006 yılında bağımsızlığını ilan etti, ancak kilisesi Sırp kontrolünde kaldı. Karadağ’da, Sırbistan ve Sırp Ortodoks Kilisesi ile olan bağları konusunda derin ayrılıklar var. Ülkenin 600 binlik nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u kendini Sırp olarak tanımlıyor ve Sırp Ortodoks Kilisesi’ni destekliyor. Diğer Karadağlılar ise Sırp Kilisesi'nden ayrı bir Ortodoks Kilisesi kurulmasını istiyor.

Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije’nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Karadağ Kilisesi’nin meşruiyetini tanımayan Sırp Kilisesi’nin, tören için Cetinje’yi seçmesi ülkedeki Karadağ milliyetçilerinin tepkisini çekmişti. Cetinje’deki törene karşı çıkanlar, töreni Karadağ’ın “işgalinin” bir sembolü olarak gördüklerini ifade etti.