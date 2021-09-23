Karayip Adası Covid-19’u fırsata çevirdi: Yılda 607 bin kazanmayan giremez

Kuzey Amerika'nın Antiller bölgesinde yer alan 5 bin nüfuslu Montserrat adası corona virüsü ile mücadele ederken, turizm gelirlerini de kaybetmemek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Adaya sadece yılda 70 bin dolar (607 bin TL) kazananlar ve iki aylık tatil ücretini karşılayabilenlerin alınacağı açıklandı.

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Kuzey Amerika’da Birleşik Krallık’a bağlı bir ada olan Montserrat, ünlü plajlarıyla turizm cenneti olarak biliniyor. Covid-19 önlemleri gereği herkese kapılarını açmayan ada, buna bağlı olarak yeni kurallar getirdi.

Buna göre, adaya sadece yılda 70 bin dolar yani ortalama 607 bin TL kazancı olanlar girebilecek. Ada yönetimi, hem turizm gelirlerini korumak isterken hem de corona virüse karşı önlem almak için böyle bir yöntem benimsediklerini açıkladı.

Adanın uygulamayı zorunlu kıldığı bir diğer kriter ise burada 2 ay kalmak. Nisan ayından bu yana sadece yedi zengin aileden 21 kişinin hükümetin seçici kriterlerini karşıladığı ve adaya kabul edildiği bildiriliyor. Büyüklüğü İspanya'nın önemli tatil bölgelerinden Barcelona ile aynı olmasına karşın nüfusu şehrin binde 1'inden daha az olan adada, pandeminin başından bu yana sadece 33 Covid-19 vakası ve 1 can kaybı kaydedildi. Adada maske takmak şu an için zorunlu değil.

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