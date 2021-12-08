Kaşıkçı davası ile ilgili Paris’te tutuklanan bir kişi serbest bırakıldı
Paris Savcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığı iddia edilen bir kişinin Paris'teki Charles-de-Gaulle Havaalanında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Paris savcılığından bugün yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle Paris’te tutuklanan Suudi vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.
Paris savcılığı yaptığı açıklamada kimlik tespitinin ardından şahsın Türkiye tarafından 2019 yılında çıkarılan tutuklama talebi kapsamında yer almadığının anlaşıldığını belirtti.
RİYAD’A GİTMEK ÜZERE HAVAALANINDAYDI
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a gitmek üzere havaalanına gelen 33 yaşındaki Khalid Alotaibi sınır polisi tarafından uçağa binmek üzereyken tespit edilip gözaltına alınmıştı.
Alotaibi'nin 15 kişilik infaz timinde yer aldığının değerlendirildiği, Türkiye'nin talebiyle İnterpol tarafından arandığı ifade edildi. Ancak yetkililer, gözaltına alınan şahsın aranan kişiyle aynı kişi olmadığı bilgisini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cansız bedeni parçalanmıştı.