Kasırganın en küçük kurbanı: 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

ABD'yi etkisi altına alan kasırga ve hortum felaketinde ölüm sayısı artıyor... Doğal afette yaşamını yitiren en genç kurbanın ise 2 aylık bir bebek olduğu duyuruldu.

Tayfun HOPALI / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerika'da kasırga ve hortumun neden olduğu facianın neden olduğu ölümlerin sayısı 109'a ulaşırken en küçük kurbanın 2 aylık bir bebek olduğu açıklandı.

Kasırgaya Kentucky eyaletindeki evlerinde otururken yakalanan Koon ailesi bir banyoda küvetin içinde kendilerini korumaya alırken en küçük bebeklerini daha güvenli olur düşüncesiyle arabanın çocuk koltuğuna bağladılar.

2 aylık bebek Oaklynn Koon aldığı darbeler sonucu hastanede tedavi altına alındı. Dış görünüşünde ufak yaralarla faciayı atlattığı zannedilen bebek boyundaki damarların zedelenmesi sonucu tekrar götürüldüğü başka bir hastanede yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir Illinois kasırgası yüzünden çalışanları hayatını kaybederken, Jeff Bezos parti yaptı