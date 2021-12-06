Katar’dan “Türkiye’deki ekonomik kriz” ile ilgili açıklama

Katar Dışişleri Bakanı bir açıklama yaparak Türkiye'deki son dönemde yaşanan ekonomik kriz ile ilgili yorumlarda bulundu. Bakan Es-Sani, "Türkiye'nin ekonomisini yakından izliyoruz. Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorluklardan çıkacak fırsatlara bakıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye heyeti bugün Katar’da resmi temaslarda bulundu… Bugün Doha’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Es-Sani ile bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında Es-Sani, Türkiye ekonomisi ile ilgili konuştu. Katar Dışişleri Bakanı, “Türkiye’deki ekonomik durumu yakından izliyoruz. Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz” dedi.

Ankara ve Doha birçok anlaşma ve iş birliğine imza atarken, Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara’nın Doha’dan finansal destek isteme planları olmadığını vurguladı.

“KATAR’IN TÜRKİYE’YE PARA GÖNDERMESİ İÇİN GELMEDİK”

Çavuşoğlu, “Afganistan’daki havalanlarının işletilmesi konusunda görüşüyoruz ancak Afganistan’a katkımızda Taliban’ın da fikrinin net olması gerekiyor” derken, Türk Lirası’nın son dönemde değer kaybetmesiyle ilgili de konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara kavuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda uzmanlarımız çalışıyor. Türkiye ekonomisi ‘bitmiş, tükenmiş değildir’, bu doğru değil, sıkıntı kurdaki dalgalanmadır, TL’nin değer kaybı var evet, bu realitedir. Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık” ifadesini kullandı.

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