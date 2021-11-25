Katolik Üniversitesi’nde George Floyd tablosu gerginliği… Hz. İsa olarak gösterdiler

ABD'de polis şiddetine maruz kalarak can veren George Floyd'un Hz. İsa olarak resmedildiği bir tablo, Katolik Üniversitesi öğrencileri arasında rahatsızlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden ve Black Lives Matter olaylarının fitilini ateşleyen George Floyd, Washington’daki Katolik Üniversitesi’ni karıştırdı.

Floyd’un Hz. İsa olarak resmedildiği bir tablo okulun duvarlarında yer alırken, öğrencileri ikiye böldü. Tablonun dini değerlere saygısızlık olduğunu savunan grup, duvardan kaldırılması çağrısı yaptı.

Üniversite yönetimi ise, tablonun Katolik Kilisesi’nin iyi niyetinin bir göstergesi olduğunu savunarak yerinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

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