Kendini ‘First Lady’nin yeğeni olarak tanıtan dolandırıcıya hapis cezası

Fransa'da kendini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi, First Lady Brigitte Macron'un yeğeni gibi tanıtarak çeşitli imtiyazlar elde eden bir kişi, bir yıl hapse mahkum edildi.

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Başkent Paris’teki Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 35 yaşındaki kişi, 18’i ertelenmiş olmak üzere 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şahıs, First Lady ile olan “sahte” bağlantılarını yüksek gelirli şirketlerden ve kurumlardan yararlanmak için kullanmış.

Euronews’ta yer alan habere göre şüphelinin, daha önce de benzer dolandırıcılık suçlamalarından dolayı 17 kez hüküm giymiş bir seri suçlu olduğu belirtildi.

Cezasını evde gözetim altında çekeceği belirtilen şahsın ayrıca tıbbi muayene almasına hükmedildi.

Kendisiyle birlikte dolandırıcılık yapan bir diğer suç ortağı ise 9 ayı ertelemeli 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, ‘sahte yeğenin’ lüks hizmetler talep etmek için sahte bir e-posta adresi kullandığını belirtti.

Aldığı hizmetler arasında Fas’ta pahalı bir otel konaklaması, Melbourne’deki Formula 1 Grand Prix biletleri ve Air France’ın özel ayrıcalık tanınan Club 2000 kartı da yer alıyor.

Lüks hizmetler görmek için Emmanuel Macron ve Brigitte Macron’un özel kalem müdürleri adına imzalar attığı belirlendi.

Savcılar, zanlının Fransa’nın itibarını zedelediğini belirtirken, adı açıklanmayan zanlı, amacının para ya da ülke itibarına saldırı değil sadece “statü, prestij ve ayrıcalıklar” elde etmek olduğunu söyledi.

Daha önce verilen bir raporda 35 yaşındaki zanlı, “patolojik yalancı” olarak nitelendirilmişti.