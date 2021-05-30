Kılıçdaroğlu’ndan Gezi paylaşımı: Siz kazandınız gençler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümü dolayısıyla videolu sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, Gezi Parkı eylemlerine katılan gençlere, “Siz kazandınız” diye seslendiği konuşmasından kesitle birlikte dönemden görüntülere yer verildi.

Paylaşımında “Gezi kazandı”, “Gezi 8 yaşında” etiketlerine yer veren Kılıçdaroğlu, “Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi’de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler” notunu düştü.

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