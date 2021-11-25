Kim Jong-un stilini korumaya aldı… Kuzey Kore’de deri ceket giymek yasaklandı

Kuzey Kore'de halkın Devlet Başkanı Kim Jong-un'un stilini kopyalayarak saygısızlık yapmasını önlemek için deri ceket giyilmesi yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak da krize sürüklenen Kuzey Kore’de Devlet Başkanı Kim Jong-un, bu kez en sıra dışı yasaklardan biriyle gündemde.

Halkı kıtlıkla mücadele ederken, Kim Jong-un tarzını taklit edenlerin önüne geçmek için harekete geçti. Kim Jong-un’un giydiği deri ceket ve paltolar moda haline gelirken, gelir durumu yüksek olanlar için corona virüsü salgınından önce ürünler Çin’den getiriliyordu.

Daha düşük gelirliler sahte deri kıyafetleri tercih ederken, bu durum tarihe karıştı. Halkın Kim Jong-un’un stilini kopyalayarak saygısızlık yapmasını önlemek için deri ceket giyilmesi yasaklandı. Polislerin söz konusu durumu sokaklarda denetime başladığı belirtildi.

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