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Kim Jong-un’dan kız kardeşine terfi: Politbüro’ya getirildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşi Kim Yo-jong'u Politbüro'ya atadı.

Sozcu.com.tr
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Kim Jong-un’dan kız kardeşine terfi: Politbüro’ya getirildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çok güvendiği ve adeta sağ kolu olarak tanımlanan kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore İşçi Partisi’nin üst düzey kurmayları arasında yer aldı.

16 asli 15 yedek üyesi bulunan Politbüro’ya bizzat ağabeyi tarafından atandığı tahmin edilen Kim Yo-jong’un atamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Devlet ajansının paylaştığı fotoğraflarda diğer Politbüro üyeleriyle birlikte babası Kim Jong-il’in cenaze töreninde görüntülenen Kim Yo-jong konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Aynı ağabeyi gibi kendisi hakkında da çok fazla bilginin bulunmadığı Kim Yo-jong’un 30’lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Babasının 2011’deki cenaze töreninde kamuoyunun karşısına çıkan Kim Yo-jong, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile karşı karşıya oturarak gündem olmuştu.

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