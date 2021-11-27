Kırgızistan sandık başına gidiyor

Kırgızistan halkı yarın parlamento seçimleri için oy vermek üzere sandık başına gidecek.

Sozcu.com.tr

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Ekim ayının sonunda başlayan seçim kampanyasının bugün yerel saatle 08.00'de sona erdiği Kırgızistan'da yarın parlamento seçimleri yapılacak. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 3 milyon 700 binden fazla seçmen, 59’u yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 494 sandıkta oy kullanacak.

Ülkede 11 Nisan'daki referandumla kabul edilen yeni Anayasaya göre parlamentoda 120’den 90’a indirilen koltuk sayısını oluşturacak milletvekillerinin 36’sı çoğunluk (bağımsız aday) sistemiyle tek üyeli seçim bölgelerinden, 54’ü de orantılı sistemle (nispi temsil) seçim öncesi belirlenen siyasi parti listelerinden seçilecek.

1000’DEN FAZLA ADAY YARIŞACAK



Seçimde tek üyeli seçim bölgelerinden 287 aday 36 koltuk, 21 parti de toplam binin üzerinde aday ile 54 sandalye için yarışacak. Seçimlere Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenim, Intımak, Uluttar Birimdiği, Ata Curt Kırgızistan, Iyman Nuru, Alyans, El Ümütü, Azattık, Uluu Curt, Mekençil El, Kırgızistan Birliği, Sosyal Demokratlar, Aruuzat, Ordo, Bagıt, Yeşiller, Legalayz, Küçtüü region ve Yaşasın Kırgızistan Partisi katılacak.

SONUÇLAR İPTAL EDİLMİŞTİ



Kırgızistan'da 7. dönem parlamento seçimleri 4 Ekim 2020'de yapılmış, ancak seçim sonuçları protestolar nedeniyle iptal edilmişti.

Ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da istifa etmişti. Protestoların ardından tutuklu siyasetçi Sadır Caparov cezaevinden çıkarılarak başbakanlığa getirilmişti. Caparov, 10 Ocak'ta düzenlenen seçimle Cumhurbaşkanı seçilirken, başkanlık sistemine geçişi öngören yeni Anayasa önerisinde bulunmuştu. Halk 11 Nisan'daki halk oylamasında Anayasa değişikliğine “evet” demişti.