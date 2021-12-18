Kısıtlama kararı öncesi bu görüntüler oluştu

Omicron virüsünün tüm dünyada hızla yayılmasının ardından Fransa Hükümeti, İngiltere’den gelen yolcular için seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Kararın hemen öncesinde Avrupa'ya ulaşmak isteyen İngilizler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

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Son dönemde artan Omicron vakalarının ardından Fransa, İngiltere'den gelen yolcular için seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurmuştu.

Yasakların gece yarısından itibaren yürürlüğe koyulacağının açıklanması ile Avrupa’ya ulaşmak isteyen İngiltere vatandaşları Fransa’ya geçmek için limana akın etti.

Reuters tarafından paylaşılan fotoğraflar, dün gece Dover limanına girmeye çalışan ve Fransa’ya geçmek için son ana kadar bekleyen sıkışık trafiği gözler önüne serdi.

Fransız hükümeti, Covid’in yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, gece yarısından itibaren İngiltere’ye gidiş gelişleri keskin bir şekilde kısıtladığını açıklamış ve yalnızca ‘geçerli nedenleri’ olanların sınırdan sokulacağını açıklamıştı.

Kararın duyurulmasının ardından, İngilizler yeni yasak yürürlüğe girmeden önce Avrupa’ya ulaşabilmek için harekete geçti. Fransa’ya uçak, tren ve feribot seferleri saatler içerisinde tükendi.

İngiltere’nin önde gelen turizm şirketi Eurostar, Fransa’daki rezervasyonlarda bir artış gördüğünü açıklarken, havacılık analitiği şirketi Cirium, Noel Günü’nden önce İngiltere ile Fransa arasında planlanan 540 uçuş olduğunu söyledi.

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