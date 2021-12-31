KKTC’de 2021’in son gününde rekor vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü salgınında son 24 saatte 666 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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KKTC’de corona virüsü salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Son 24 saatte 15 bin 137 test yapılırken, 626’sı yerel olmak üzere 666 yeni vaka tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 32 bin 983’e yükseldi.

Lefkoşa'da 260, Girne'de 134, Gazimağusa'da 160, Güzelyurt'da 23, Lefke'de 26 ve İskele'de 23 vaka görüldüğü kaydedildi. Son 24 saatte 147 kişi ise corona virüsü yenerek taburcu edildi.

Salgında bugüne kadar 139 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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