KKTC’de günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında 185’i yerel olmak üzere 199 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 bin 861’e ulaşırken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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KKTC’de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 741 olduğu duyurularak, 185'i yerel olmak üzere toplam 199 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 13 bin 861'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 44 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 70'inin başkent Lefkoşa, 56'sının Girne, 48'inin Gazimağusa, 4'ünün Güzelyurt, ve 3'ünün Lefke'de tespit edildiği bildirildi.

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