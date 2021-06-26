Kolombiya Devlet Başkanı Duque’ye saldırı: Helikoptere ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile birlikte Savunma Bakanı Diego Molano, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve eyalet valisini taşıyan helikoptere Norte de Santander eyaletindeki Cucuta’ya inmek üzereyken ateş açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Devlet Başkanı Duque, “korkakça” olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak “şiddet ya da terör eylemlerinden” korkmadığını ifade etti. “Devletimiz bu tür bir tehdide karşı koymak için güçlü” diyen Duque, güvenlik güçlerine olayın failinin bulunması için talimat verildiğini kaydetti.

Duque, “Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var. Uyuşturucu kaçakçılığıyla, terörle ve ülkede faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle mücadelede hükümet olarak bir gün, bir dakika bile tereddüt etmeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi.